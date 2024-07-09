Жертвами страшного урагана в США стали восемь человек

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Последствия тропического шторма «Берил» в Техасе

Минимум восемь человек погибли в результате тропического шторма «Берилл», обрушившегося на США, передает CNN. Жертв нашли в штатах Техас и Луизиана.

Так, двое погибших обнаружены в Хьюстоне — в дом одного из них ударила молния, мужчина погиб при пожаре. Женщина и мужчина скончались при падении деревьев. В Луизиане жительница также погибла из-за рухнувшего на ее дом дерева. Кроме того, из-за разбушевавшейся стихии без электричества остались более 2,5 млн домов.

Отсутствие надлежащего охлаждения в сочетании с большим количеством людей, убирающих на улице после «Берилла», может привести к опасным жарким условиям, — предупредила Национальная метеорологическая служба в Хьюстоне .

На появившихся в Сети кадрах можно заметить, как смерч сносит деревья и обшивку домов. Ураган сопровождается сильнейшим ливнем, который затапливает постройки и улицы. Порядка двух тысяч авиарейсов пришлось отменить из-за непогоды.

Ранее житель Подмосковья погиб во время урагана «Орхан», разбушевавшегося в регионе 5 июля. 40-летнего мужчину насмерть придавило упавшим деревом. Тело погибшего нашли в лесу недалеко от деревни Проводы в Домодедово. Помимо этого, при падении деревьев из-за непогоды в Москве пострадали два человека, семь автомобилей получили повреждения.

До этого источник в оперативных службах столицы рассказал, что всего в городе сильным ветром повалило 24 дерева. Уточнялось, что пострадавших москвичей госпитализировали.