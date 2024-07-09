Появились кадры мощнейшего урагана «Берил», разрушающего США

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Сети появились кадры с мощнейшим ураганом «Берил», который ранее обрушился на США. На опубликованном видео можно заметить, как смерч сносит деревья и обшивку домов. Ураган сопровождается сильнейшим ливнем, который затапливает постройки и улицы.

Из-за «Берила» без электричества остались более двух миллионов американцев. Порядка двух тысяч авиарейсов пришлось отменить. По предварительной информации, в результате погодного бедствия погибли по меньшей мере восемь человек.

Двое погибших обнаружены в Хьюстоне — в дом одного из них ударила молния, мужчина погиб при пожаре. Женщина и мужчина скончались при падении деревьев. В Луизиане жительница также погибла из-за рухнувшего на ее дом дерева.

Известно, что «Берил» сформировался над Атлантикой в конце июня и оставил значительные разрушения на Антильских островах и на Ямайке. Он стал первым поименованным штормом в этом году и вторым за всю историю США.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано у берегов Камчатки. Сейсмособытие произошло в 84 км от поселка Усть-Камчатск.