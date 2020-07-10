Ян Бжезинский: США должны ужесточить своё отношение к России

https://static.news.ru/photo/3ac5774c-c274-11ea-a294-fa163e074e61_660.jpg Ян Бжезинский Фото: Katerina Sulova/CTK/Global Look Press

Бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Ян Бжезинский заявил, что США должны ужесточить политику по отношению к РФ, чтобы российская сторона, почувствовав давление, прекратила вызывающие действия.

В числе прочего, сын бывшего советника по нацбезопасности президента США Збигнева Бжезинского назвал присоединение Украины к НАТО и новые антироссийские санкции эффективными методами давления на Россию.

На протяжении последних 15 лет ответ Запада, в том числе США, на российскую активность включал в себя ограниченные меры давления, такие как экономические санкции и отправка военных [в Европу вкупе с] недолгосрочной дипломатической изоляцией. <...> Всё это не привело к изменению Путиным своего курса и, вероятно, даже придало ему храбрости, — привели сообщение Яна Бжезинского в РБК.

Отмечается, что это заявление экс-заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО сделал во время слушаний в палате представителей в связи с сообщениями в СМИ о предполагаемом вознаграждении участников группы «Талибан» (запрещена в РФ) Россией за убийство американских военных.

Как писал NEWS.ru ранее, министр обороны США Марк Эспер заявил, что не получал докладов о том, что Россия выплачивала «вознаграждения» афганским талибам за нападения на американских солдат. Эспер подчеркнул, что проинформировал бы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа об этом, если бы у него был доклад, доказывающий вину России. Кроме того, он добавил, что Пентагон уделяет повышенное внимание защите своих военнослужащих.