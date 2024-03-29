«Я не Трамп»: Байден рассказал, как его любят мировые лидеры Байден заявил о просьбах мировых лидеров не допустить победы Трампа на выборах

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что мировые лидеры просят его не допустить победы на выборах бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, передает ТАСС. По словам главы Белого дома, на кону стоит демократия. Он также назвал своего оппонента на выборах самым недемократическим президентом со времен Гражданской войны в США.

Почти каждый из мировых лидеров [говорит], ты не можешь позволить ему (Трампу. — NEWS.ru) победить <...>, демократия поставлена на карту. Я не такой уж особенный, но я не Трамп, — сказал Байден.

Ранее стало известно, что Байден обвинил Трампа в преклонении перед российским лидером Владимиром Путиным. Байден добавил, что один из кандидатов на пост президента США слишком стар и психически нездоров. После он уточнил, что имел в виду именно своего оппонента-республиканца.

Ранее Трамп заявил, что Путин в ситуации с Украиной проявил себя как умный лидер. Руководство же Белого дома, наоборот, повело себя «глупо». Он считает, что Путин решился на спецоперацию на Украине, оценив «жалкий уход» военных США из Афганистана. При этом американский экс-президент российскую спецоперацию назвал «злодеянием, которое никогда не должно было произойти».

До этого Трамп выразил уверенность, что одержит победу на предстоящих в ноябре очередных выборах главы государства. Политик считает, что у него и его сторонников будет возможность сказать действующему главе США, что он «ужасно работал».