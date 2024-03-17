Трамп озвучил свои ожидания перед выборами Трамп выразил уверенность в своей победе на выборах в США

Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что одержит победу на предстоящих в ноябре очередных выборах главы государства. Политик считает, что у него и его сторонниках будет возможность сказать действующему главе Штатов, что он «ужасно работал», передает пресс-служба штаба политика.

Я уверен, нам удастся это сделать <...>. Мы скажем Байдену: «Джо, ты уволен. Убирайся отсюда! Ты ужасно отработал», — сказал Трамп на митинге перед своими сторонниками в штате Огайо.

Также он сообщил, что время, остающееся до выборов президента в ноябре, обернется вечностью с точки зрения вреда, который может успеть причинить стране нынешний хозяин Белого дома. Избежать этого, по словам Трампа, легко — просто-напросто «вернуть его в Белый дом».

Ранее бывший вице-президент США Майк Пенс решил не поддерживать экс-главу Белого дома на предстоящих выборах. Отношения между коллегами испортились после штурма Капитолия 6 января 2021 года, хотя, признался вице-президент, администрация Трампа в период работы добилась больших успехов, а США стали процветающими и безопасными.

Тем временем Байден и Трамп развернули предвыборные кампании за штат Джорджия. Этот штат считается одним из ключевых для победы в президентской гонке, так как колеблется между демократами и республиканцами.