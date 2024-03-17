Байден высказал Трампу новые претензии насчет Путина Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным

Фото: Official White House/Adam Schultz

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что экс-лидер страны Дональд Трамп преклоняется перед российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС. По его словам, демократия находится под ударом, а «Путин наступает на Европу», при этом Трамп позволяет российскому президенту делать все, что тот пожелает.

Демократия и свобода буквально находятся под ударом. Путин наступает на Европу. Мой предшественник преклоняется перед ним и говорит: «Делайте, черт возьми, что хотите», — заявил Байден.

Байден добавил, что один из кандидатов на пост президента США слишком стар и психически нездоров. «Другой кандидат — это я», — сообщил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин в ситуации с Украиной проявил себя как умный лидер. Руководство же Белого дома, наоборот, повело себя «глупо». Он считает, что Путин решился на спецоперацию на Украине, оценив «жалкий уход» военных США из Афганистана. При этом американский экс-президент российскую спецоперацию назвал «злодеянием, которое никогда не должно было произойти».

Ранее Трамп заявил, что США «катятся в ад». По его мнению, политика администрации президента Байдена ведет к развязыванию третьей мировой войны. Трамп уточнил, что во времена, когда он был хозяином Белого дома, угрозы об использовании ядерного оружия от других стран не исходили.