«Катятся в ад»: Трамп оценил положение США при Байдене Трамп после предъявления ему обвинений заявил, что США катятся в ад

Фото: Seth Wenig/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп (в центре)

Экс-президент США Дональд Трамп после предъявления ему официальных обвинений заявил, что страна «катится в ад». Выступление он организовал в своем поместье во Флориде, куда вернулся с судебных слушаний в Нью-Йорке.

Они (результаты президентских выборов в 2020 году. — NEWS.ru) могли быть в нашу пользу. Не в мою, но в нашу — поскольку наша страна катится в ад, — подчеркнул Трамп.

По его мнению, политика администрации президента Джо Байдена ведет к развязыванию третьей мировой войны. Трамп уточнил, что во времена, когда он был хозяином Белого дома, угрозы об использовании ядерного оружия от других стран не исходили.

А при администрации Байдена это вполне может привести к третьей мировой ядерной войне, — отметил политик.

Он добавил, что американцы «от этого уже не так далеко».

Ранее по дороге из Нью-Йорка во Флориду Дональд Трамп заявил, что прошедшие по его обвинению судебные слушания в Нью-Йорке были шокирующими. Также не было сюрпризов, а значит у прокурора нет доказательств, и я не виновен, написал политик в социальной сети.