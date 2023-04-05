«Без сюрпризов»: Трамп оценил судебные слушания в Нью-Йорке Трамп назвал прошедшие в Нью-Йорке судебные слушания шокирующими

Фото: Timothy A. Clary/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что прошедшие по его обвинению судебные слушания в Нью-Йорке были шокирующими. Также не было сюрпризов, а значит у прокурора нет доказательств, и я не виновен, написал политик в социальной сети Truth Social.

Слушание было шокирующим для многих, и не было «сюрпризов», следовательно, доказательств нет. Ничего противозаконного сделано не было, — подчеркивается в его сообщении.

Трамп сообщил, что уже приземлился во Флориде и намерен выпустить заявление из своей резиденции в Мар-а-Лаго. Выступить с комментариями он пообещал в 20:15 по восточному времени (03:15 мск).

Также экс-президент рассказал, что за несколько дней сторонники перечислили ему $10 млн в знак поддержки. Он поблагодарил за это, пообещал вернуться в Белый дом и спасти «нашу великую нацию».

Ранее сообщалось, что прокуратура Манхэттена выдвинула против бывшего хозяина Белого дома обвинения по более чем 30 эпизодам с мошенничеством в деловой сфере. Так, прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что Дональд Трамп и его сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США. Трамп все обвинения отвергает.