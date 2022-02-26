Трамп: Путин проявил себя умным лидером в ситуации с Украиной

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин в ситуации с Украиной проявил себя как умный лидер. Руководство же Белого дома, наоборот, «глупо», отметил он на митинге сторонников, которое транслировал телеканал Newsmax.

Проблема не в том, умён Путин или нет. Конечно, он умён. Настоящая проблема в том, что наши лидеры глупы, такие глупые, — подчеркнул Трамп.

Он считает, что Путин решился на спецоперацию на Украине, оценив «жалкий уход» военных США из Афганистана. При этом американский экс-президент российскую спецоперацию назвал «злодеянием, которое никогда не должно было произойти».

Ранее стало известно, что американское издание Newsweek опубликовало статью, посвящённую ситуации на Украине, в которой предсказало победу президента РФ Владимира Путина, который никогда не проигрывал такие противостояния. После «падения Киева» на Украине создадут дружественное Москве правительство, сообщается в публикации.