Врачи 25 лет скрывали от ветерана ВМС США смертельный диагноз

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Ветеран ВМС США из Южной Каролины на протяжении на 25 лет не знал о том, что у него ВИЧ-инфекция.

Государственные медработники поставили мужчине диагноз в середине 90-х, однако никогда не сообщали о результатах теста. В его иске, поданном в суд, говорится, что из-за отсутствия лечения он в итоге заболел СПИДом.

В настоящее время Джон Доу (имя в иске изменено из соображений конфиденциальности, — прим. NEWS.ru) получает всю необходимую помощь, но его организму нанесён серьёзный урон: инфекция затронула мозговую ткань.

Он чувствует себя очень виноватым перед девушками, которые у него были в течение этих 25 лет, за нанесённый их здоровью ущерб, — подчеркнул адвокат мужчины.

В 2014 году медсестра указал сведения о результатах теста 1995 года в документацию, но так и не рассказала пострадавшему о его заболевании. В 2015 году он обратился к другому врачу, который увидел запись о ВИЧ-положительном тесте пациента. Медик спросил его, знает ли он о своём диагнозе, на что тот ответил, что ему никогда о нём не рассказывали. Согласно иску, даже после этого врач не поставил ему ВИЧ и не указал это в истории болезни. Только в 2018 году ветеран посетил больницу в Нью-Йорке, где получил точный диагноз и начал лечение, передаёт ABC News.

Как писал NEWS.ru, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что около 1,2 млн заражены вирусом иммунодефицита человека, при этом каждый седьмой инфицированный не знает об этом.