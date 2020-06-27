Трамп: каждый седьмой ВИЧ-инфицированый американец не знает о диагнозе

https://static.news.ru/photo/982d1de0-b905-11ea-a8b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florian Kopp/imageBROKER.com/Global Look Press

Около 1,2 млн заражены вирусом иммунодефицита человека, при этом каждый седьмой инфицированный не знает об этом, заявил президент США Дональд Трамп.

По данным, которые озвучил американский лидер, с начала эпидемии ВИЧ и СПИДа в США в 80-х годах прошлого века число новых случаев заражения снизилось более чем на две трети, однако почти 40 тысяч американцев ежегодно узнают о наличии вируса в их крови, передаёт ТАСС.

Около 80% этих новых случаев заражения возникли из-за людей, у которых либо не диагностирован вирус, либо они не проходят лечение. Эти цифры показывают, насколько критически важно, чтобы мы продолжали использовать американские новаторство и творческий потенциал для разработки методов лечения, которые пресекут распространение ВИЧ, — подчеркнул президент США.

Трамп вновь заявил о том, что его администрация уже запросила у конгресса на новый финансовый год, который в США отсчитывается с 1 октября, $716 на борьбу с распространением вируса, а также на лечение и защиту инфицированных.

Ранее сообщалось, что Трамп упомянул о некой существующей вакцине от СПИДа, также заявив, что американские учёные смогут создать вакцину от коронавируса до конца 2020 года. СМИ страны выразили предположение о том, что Трамп имел в виду предэкспозиционную, или доконтактную профилактику ВИЧ, то есть профилактический приём препаратов от ВИЧ для снижения риска возможного заражения.

Направленная на борьбу с ВИЧ президентская программа США подразумевает, что в течение первых пяти лет её действия сотрудники системы здравоохранения будут активно работать в регионах, где ситуация с заражениями наиболее серьёзна, а позже действие программы распространится и на другие штаты. Трамп заявлял, что положить конец эпидемии СПИДа удастся уже к 2020 году.

ВИЧ — вирус, поражающий иммунную систему, живёт и размножается только в организме человека. На протяжении долгих лет после инфицирования человек может чувствовать себя здоровым. Этот период называется скрытой (латентной) стадией заболевания. Вирус поражает иммунную систему, снижая сопротивляемость организма к инфекциям. В определённый момент сопротивляемость организма становится настолько низкой, что у человека могут развиться такие инфекционные болезни, которыми другие люди практически не болеют, «оппортунистические».

О СПИДе говорят в том случае, когда у человека, заражённого ВИЧ, появляются инфекционные заболевания, обусловленные неэффективной работой иммунной системы, разрушенной вирусом. СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита) — это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. Лекарства от ВИЧ-инфекции нет, но терапия антиретровирусными препаратами позволяет держать вирус, предотвращать его передачу и ослаблять разрушительное действие на организм.

Начиная с 2005 года 27 июня отмечается Национальный день ВИЧ-тестирования в США.

Как писал NEWS.ru ранее, в Москве наблюдается тенденция к снижению числа новых случаев инфицирования ВИЧ. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. По его данным, это происходит благодаря системе мер по увеличению уровня осведомлённости населения по вопросам профилактики ВИЧ, а число лиц, прошедших обследование на антитела к инфекции, ежегодно растёт. СПИД — синдром приобретённого иммунодефицита.