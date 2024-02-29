Врач Белого дома рассекретил болезнь Байдена Терапевт О'Коннор: Байден страдает от апноэ

Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден страдает от ряда заболеваний, среди которых апноэ во сне, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, говорится в заключении врача Белого дома, терапевта Кевина О’Коннора по результатам ежегодного обследования американского лидера. Уточняется, что некоторые из этих заболеваний приводят к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта.

У пациента имеется несколько участков лентиго и актинических изменений (проявляются в виде пятен на коже — NEWS.ru), — добавил медик.

Кроме того, у Байдена нашли спинной артрит, гиперлипидемию и гастроэзофагеальный рефлюкс. Последний является одним из заболеваний желудочно-кишечного тракта, которое у американского президента проявляется в виде «учащенного прочищения горла».

Ранее Байден заявил, что пройденный им медосмотр не показал ничего нового по сравнению с аналогичным исследованием в прошлом году. Напротив — врачи, по его шутливому замечанию, отметили, что он молодо выглядит. Перед этим Байден предупредил, что поехал в центр имени Уолтера Рида для прохождения планового медосмотра. Глава США пообещал после него опубликовать отчет о состоянии своего здоровья.

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров тем временем считает, что Байден не контролирует свои слова и поведение, что вызывает беспокойство не только у американцев, но и во всем мире. Он уточнил, что руководителем страны с огромным ядерным потенциалом не может быть спонтанный человек.