Байден озвучил результаты медосмотра Байден заявил, что его медосмотр не выявил ничего нового с 2023 года

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что пройденный им медосмотр не показал ничего нового по сравнению с аналогичным исследованием в прошлом году. Напротив — врачи, по его шутливому замечанию, отметили, что он молодо выглядит.

Нет, ничего не изменилось по сравнению с прошлым годом. Они считают, что я выгляжу слишком молодо, — сказал политик.

Байден в среду прошел медицинский осмотр в центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Он, по данным пресс-пула Белого дома, продолжался около двух с половиной часов.

Перед этим Байден сообщил, что поехал в центр имени Уолтера Рида для прохождения планового медосмотра. Он пообещал после него опубликовать отчет о состоянии своего здоровья.

Ранее президент РФ Владимир Путин констатировал, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья американского коллеги, так как он не врач. Российский лидер вспомнил, что встречался с Байденом в Женеве три года назад, и тогда некоторые уже говорили, что политик недееспособен, однако сам он ничего такого не заметил.

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров тем временем считает, что Байден не контролирует свои слова и поведение, что вызывает беспокойство не только у американцев, но и во всем мире. Он уточнил, что руководителем страны с огромным ядерным потенциалом не может быть спонтанный человек.