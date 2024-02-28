Байден сообщил, что едет в больницу Байден сообщил, что поехал в центр имени Уолтера Рида для прохождения медосмотра

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден сообщил, что поехал в центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд для прохождения планового медосмотра. По словам представителя американского лидера, позднее будет опубликован отчет о состоянии здоровья главы государства, передает ТАСС.

Еду в Уолтер Рид для прохождения медосмотра, — цитирует агентство слова Байдена.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья американского коллеги, так как он не врач. Российский лидер вспомнил, что встречался с Байденом в Женеве три года назад, и тогда некоторые уже говорили, что политик недееспособен.

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что Байден не контролирует свои слова и поведение, что вызывает беспокойство не только у американцев, но и во всем мире. Он уточнил, что руководителем страны с огромным ядерным потенциалом не может быть спонтанный человек.

До этого бывший врач Белого дома сенатор-республиканец Ронни Джексон сообщил, что отчет спецпрокурора Роберта Хёра подтверждает серьезные проблемы со здоровьем у Байдена. Он признался, что знал об этом давно, причем президенту США становится с каждым днем все хуже. По словам специалиста, американский лидер давно не тот человек, каким был при президентстве Барака Обамы.