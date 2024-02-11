«С каждым днем все хуже»: бывший врач Белого дома о Байдене Экс-врач Белого дома Джексон сообщил о больших проблемах со здоровьем Байдена

Фото: White House/Global Look Press

Отчет спецпрокурора Роберта Хера подтверждает серьезные проблемы со здоровьем президента США Джо Байдена, заявил Fox News Digital бывший врач Белого дома, сенатор-республиканец Ронни Джексон. Он признался, что знал об этом давно, причем Байдену становится с каждым днем все хуже, и он уже не тот человек, каким был при экс-президенте Бараке Обаме. В ходе расследования неправомерного обращения с секретными документами прокурор охарактеризовал американского лидера как «сочувствующего, благонамеренного пожилого человека с плохой памятью».

Я говорил с тех пор, как он был кандидатом, что этот человек по когнитивным способностям не подходит на роль нашего президента, нашего главнокомандующего и главы нашего государства. Я наблюдал за этим человеком каждый день в Западном крыле и его окрестностях в течение восьми лет, когда он был вице-президентом, — объяснил врач.

По мнению Джексона, между состоянием Байдена несколько лет назад и теперешним существует огромная, радикальная разница. Он предложил сравнить видео того времени, когда американский лидер был вице-президентом, и нынешним.

Ронни Джексон уже оценивал состояние Байдена и говорил, что за последние несколько лет он «деградировал» и теперь угрожает безопасности страны. Медик подчеркнул, что президент США физически и умственно больше не пригоден для работы на своем посту, и подвергает государство большому риску.