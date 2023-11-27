«Деградировал»: экс-врач Белого дома оценил умственные способности Байдена Экс-врач Белого дома Джексон: Байден больше не может исполнять свои обязанности

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден, который недавно отметил 81-летие, больше не может исполнять свои обязанности, заявил Fox News экс-врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон. По его словам, лидер «деградировал» за последние несколько лет и теперь угрожает безопасности страны.

Просто невероятно, насколько он деградировал за время своего пребывания на посту. Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем еще четыре года после этого. Он уже сейчас подвергает нас большому риску <...>. Он физически и умственно больше не пригоден для работы на своем посту, и кто-то из его ближайшего окружения должен дать ему знать об этом, ему нужно двигаться дальше ради безопасности и охраны этой страны, — подчеркнул медик.

Джексон отметил, что он работал врачом в Белом доме при трех бывших президентах — Джордже Буше, Бараке Обаме и Дональде Трампе, поэтому точно знает, как тяжела работа президента. Уже сейчас, отметил специалист, Байден не выдерживает физических и умственных нагрузок, и дальше будет только хуже.

Ранее американский президент не смог прочитать слово с телесуфлера, выступая на форуме бизнес-лидеров АТЭС в Сан-Франциско. Политик признался, что для него это слишком сложно, поэтому не стал даже пробовать, сдавшись после первой неудачной попытки.

До этого приближенные президента сообщили, что причиной публичных падений политика является неудобная обувь. Семья хозяина Белого дома посоветовала ему сменить туфли и поменьше ходить. Однако это не избавило американского главу от конфузов на публике: недавно он в очередной раз повторил неверное утверждение о том, что его сын Бо скончался в Ираке, хотя на самом деле Бо Байден умер в США от рака.