«Даже пытаться не буду»: Байден снова опростоволосился перед аудиторией Джо Байден не смог прочитать слово с телесуфлера на форуме АТЭС

Фото: Justin Tafoya/State Department/Global Look Press

Президент США Джо Байден не смог прочитать слово с телесуфлера, выступая на форуме бизнес-лидеров АТЭС в Сан-Франциско, сообщает РИА Новости. Американский лидер признался, что для него это слишком сложно, поэтому не стал даже пробовать, сдавшись после первой неудачной попытки.

В этом мире. В этом всемирно известном центре инноваций. Лидирующие технические компании. Такие как <...> Я не могу это правильно произнести. Даже пытаться не буду, — резюмировал Байден.

Это не первый случай, когда американский лидер попадал впросак перед публикой. Так, два дня назад Байден во время встречи с хоккеистами в Белом доме назвал своего заместителя Камалу Харрис президентом. Согласно подсчетам журналистов, это произошло уже в седьмой раз за время их совместной работы. До этого глава государства называл Харрис «президентом» по меньшей мере шесть раз.

В частности, поздравляя своего заместителя с днем рождения в октябре 2022 года, Байден назвал ее «замечательным президентом», а также заявил, что ей исполнилось 30 лет. На самом деле, 20 октября прошлого года Харрис отпраздновала 58-й день рождения. После этого на сайте Белого дома появилась ремарка, что глава государства оговорился и пропустил приставку «вице».