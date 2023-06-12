Телеведущая высмеяла потерявшегося в пространстве Байдена Ведущая Sky News Панахи высмеяла поведение Джо Байдена на военной базе в Северной Каролине

Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Ведущая Sky News Australia, Рита Панахи с сарказмом отреагировала на визит президента США Джо Байдена на военную базу в штате Северная Каролина. В частности ее очень позабавил момент, когда американский лидер потерялся в пространстве.

Давайте посмотрим на лидера свободного мира, человека, занимающего самый влиятельный пост на земле, — президента США Джо Байдена <…>. К сожалению, все прошло не очень хорошо <…>. Президент десять секунд смотрит в никуда, выглядя сбитым с толку и дезориентированным, — заявила журналистка.

Панахи добавила, что ситуация «не улучшилась существенно», когда американский президент начал говорить, или, как она выразилась, «по крайней мере, попытался это сделать». После ее слов был показан отрывок, где Байден с трудом находит слова. Также ведущая отметила, что Байден в очередной раз повторил неверное утверждение о том, что его сын Бо скончался в Ираке, хотя на самом деле Бо Байден умер в США от рака.

Посмотрите на эту речь и спросите себя, заслуживает ли этот человек занимать место в Овальном кабинете, — заключила Панахи.

81-летний Джо Байден стал самым пожилым президентом в истории США. В последнее время он неоднократно становился объектом шуток из-за своих неуклюжих действий.

Ранее Байден упал на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС в штате Колорадо. Вручив очередной диплом, президент США захотел покинуть сцену, однако, сделав два шага, споткнулся и упал.

Чуть позже Байден ударился головой при выходе из вертолета на Южной площадке Белого дома. До своей резиденции президент США шел не хромая. Однако он отказался отвечать на вопросы журналистов, в том числе о своем самочувствии.