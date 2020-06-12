Восемь человек пострадали во время стрельбы на парковке в Техасе

https://static.news.ru/photo/f61bf20a-ad70-11ea-93bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Caleb Downs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По меньшей мере восемь человек пострадали при стрельбе, которую устроил неизвестный на парковке у бара в Сан-Антонио (штат Техас).

Как сообщает Assosiated Press со ссылкой на местную полицию, мужчина устроил стрельбу после того, как его с компанией не пустили в бар, так как они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Один из мужчин после этого отошёл к своему автомобилю, открыл багажник, достал винтовку и начал стрелять.

Состояние пострадавших стабильное, они самостоятельно добрались до больницы.

Как ранее писал NEWS.ru, в одной из школ на севере Словакии 11 июня неизвестный устроил стрельбу. Мужчина убил одного человека — жертвой преступления оказался замдиректора учебного заведения.