Войска США не получали приказ о переброске подразделений в Европу

Американские войска не получали приказ о начале переброски подразделений в Европу, сообщил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби. Он отметил, что 8,5 тысячи солдат находятся в состоянии готовности к отправке, таким образом США вносят вклад в коллективные силы быстрого реагирования.

Войска не получали приказа о развёртывании. Им приказали быть готовыми в более сжатые сроки на случай, если Альянс решит задействовать силы быстрого реагирования НАТО, — сказал Кирби.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал переброску в Восточную Европу и страны НАТО порядка 8,5 тысячи американских военнослужащих для усиления «восточного фланга». По мнению пресс-секретаря НАТО, президент мог говорить о дополнительном американском контингенте в рамках договорённостей с конкретными странами.

У меня нет конкретных заявлений относительно того, сколько их, откуда и в какую страну или какие страны они могут отправиться, — сказал Кирби.

Он также отметил, что Пентагон в ближайшее время продолжит военные поставки на Украину.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что у президента США Джо Байдена нет желания отправлять американские войска на Украину. Принятое ранее решение о приведении 8,5 тысячи американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу Псаки объяснила поддержкой стран «восточного фланга» НАТО.