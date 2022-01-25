В Белом доме сообщили об отсутствии желания отправлять войска на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге сообщила, что у президента США Джо Байдена нет интереса и желания отправлять американские войска на Украину. Принятое ранее решение о приведении 8,5 тысячи американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу Псаки объяснила поддержкой стран «восточного фланга» НАТО.

Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину, — сказала она на брифинге.

Отдельно Псаки отметила, что возможное сокращение поставок российского газа не окажет серьёзного воздействия на цены в Соединённых Штатах. По словам пресс-секретаря, в США уже активно занимаются поиском альтернативных источников газа для Европы на случай возникновения проблем в поставках из России.

Хотела бы отметить, что рынки природного газа очень региональны по своей сути <...>. Поэтому любое сокращение экспорта российского газа в Европу будет иметь минимальное влияние на цены в США, — добавила Псаки.

Пентагон накануне заявил о приведении США войск на своей территории и за рубежом в состояние повышенной готовности. Это делается на фоне напряжённости вокруг Украины. Ведомство привело 8,5 тысячи военных в состояние повышенной готовности для переброски в Европу и усиления НАТО.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не исключил, что США могут направить дополнительные войска в Европу до так называемого «вторжения» России на Украину.

Ранее лидеры Великобритании и некоторых других стран НАТО договорились ввести беспрецедентный пакет санкций в отношении России, если она вторгнется.