Военэксперт пролил свет на планы США создать гравитационную ядерную бомбу Военэксперт Суконкин: гравитационными бомбами в США называют свободнопадающие

Гравитационными ядерными бомбами в США называют свободнопадающие, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Он предположил, что на самом деле это просто обычный снаряд. Как уточнил эксперт, у США на вооружении стоит ядерная бомба только одной модификации.

Предположу, что допущена ошибка при переводе, так как американцы называют гравитационными все свободнопадающие бомбы. Обычная бомба. У США на вооружении состоят ядерные бомбы только одной модификации — B61-12, — пояснил Суконкин.

Эксперт отметил, что их использует тактическая авиация, в том числе обещанные Украине истребители F-16. Он допустил, что, в связи с этим, в России остро на это реагируют. Он уточнил, что США не ставили ядерную бомбу до этого ни на какие другие платформы.

У нас, скорее всего, практически любая установка, в том числе специальная артиллерийская, может нанести тактический ядерный удар. Может быть имеется ввиду бомба, которая будет по команде отделяться от спутника и, преодолевая атмосферу, наносить удар. Но, скорее всего, речь идет о неправильном переводе, — заключил эксперт.

Власти японских городов Хиросима и Нагасаки, пострадавших от ядерных бомбардировок США в 1945 году, ранее выразили протест американскому правительству из-за проведения субкритического эксперимента по контролю за состоянием ядерных боезарядов. Они заявили, что подобные испытания недопустимы ни при каких обстоятельствах.