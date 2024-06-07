В США заявили о планах ужесточить стратегию по ядерному оружию Semafor: Белый дом примет более агрессивную стратегию в области ядерного оружия

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Администрация Соединенных Штатов в пятницу, 7 июня, планирует объявить о переходе к «более агрессивной стратегии» в области ядерных вооружений, пишет издание Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Отмечается, что власти США хотят принять более конкурентный подход к нераспространению подобного оружия и контролю над ним.

США считают, что им необходимо «принять более конкурентный подход к нераспространению и контролю над вооружениями» в свете растущей глобальной напряженности и «внести определенные коррективы в нашу позицию и возможности». Ожидается, что Пранай Вадди из Совета национальной безопасности наметит новое направление на конференции по контролю над вооружениями в пятницу, — сказано в материале.

Отмечается, что Вашингтон пытается убедить своих противников сесть за стол переговоров и обсудить вопросы нераспространения ядерного оружия. При этом в то же время Соединенные Штаты намерены дать понять, что отказ от диалога чреват последствиями, пишут авторы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что утверждения коллективного Запада о готовности России напасть на НАТО являются «бредом собачьим», а те, кто об этом говорит — «тупые, как стол». По его словам, такие утверждения Запад распространяет лишь для того, чтобы выставить Москву врагом и удовлетворить собственные имперские амбиции.