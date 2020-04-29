ВМС США перестали публиковать данные о заражённых на военных кораблях

Командование Военно-морских сил (ВМС) США больше не будет предоставлять официальную информацию о числе заразившихся коронавирусом на военных кораблях моряков.
Телеканал CNN отмечает, что изменение политики предоставления этих сведений стало внезапным и было сделано без каких-либо предварительных пояснений и уведомлений.
Как писал NEWS.ru, в Штатах число инфицированных COVID-19 пациентов превысило миллион, жертвами коронавируса стали более 60 тысяч человек.
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