США

ВМС США перестали публиковать данные о заражённых на военных кораблях

15:16, 30 апреля 2020
Фото: US Navy/Global Look Press

Командование Военно-морских сил (ВМС) США больше не будет предоставлять официальную информацию о числе заразившихся коронавирусом на военных кораблях моряков.

Телеканал CNN отмечает, что изменение политики предоставления этих сведений стало внезапным и было сделано без каких-либо предварительных пояснений и уведомлений.

Как писал NEWS.ru, в Штатах число инфицированных COVID-19 пациентов превысило миллион, жертвами коронавируса стали более 60 тысяч человек.

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