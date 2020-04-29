ВМС США перестали публиковать данные о заражённых на военных кораблях

https://static.news.ru/photo/08e08380-8add-11ea-967b-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Командование Военно-морских сил (ВМС) США больше не будет предоставлять официальную информацию о числе заразившихся коронавирусом на военных кораблях моряков.

Телеканал CNN отмечает, что изменение политики предоставления этих сведений стало внезапным и было сделано без каких-либо предварительных пояснений и уведомлений.

Как писал NEWS.ru, в Штатах число инфицированных COVID-19 пациентов превысило миллион, жертвами коронавируса стали более 60 тысяч человек.