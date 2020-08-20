Власти США ввели санкции против нескольких граждан Сирии

https://static.news.ru/photo/fd08e07c-e2f5-11ea-a9b7-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Greg Nash/Global Look Press

Минфин США сообщил о введении санкций против шести граждан Сирии. Ограничения коснулись ближайшего окружения сирийского президента Башара Асада.

Помимо этого, США намерены возобновить санкции ООН в отношении Ирана. Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео также пригрозил ограничениями России, если она не станет поддерживать рестрикции.

Сегодня я поручил госсекретарю Майку Помпео уведомить Совет Безопасности ООН о том, что США намерены восстановить все ранее отмененные санкции ООН против Ирана, — заявил американский лидер Дональд Трамп.

Механизм по возобновлению ограничений был ранее включен в договор о ядерной сделке с Ираном. Её заключили в 2015 году. В мире она известна под названием Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Госдеп сообщил, что 20–21 августа Майк Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы лично уведомить членов Совбеза о том, что Соединённые Штаты «инициируют процесс восстановления санкций ООН против Ирана», писал NEWS.ru.