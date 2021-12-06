Власти США ввели новые ограничения на въезд в страну из-за коронавируса

В США вступили в силу новые ограничения на въезд. В первую очередь, они призваны не допустить быстрое распространение нового «омикрон»-штамма, сообщил телеканал CNN. Случаи заражения новым вариантом вируса уже были выявлены в нескольких штатах. Теперь для того, чтобы попасть на территорию страны, нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 24 часа до прибытия.

Согласно новым правилам, пассажиры всех рейсов, прибывающих на территорию Соединённых Штатов, обязаны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус. Новые требования распространяются на въезжающих из всех стран, независимо от того, вакцинированы они или нет. Такие же правила будут действовать и для категории непривитых граждан США, а также лиц, имеющих вид на жительство. До настоящего момента в стране разрешалось показывать тест, сделанный за 72 часа до поездки.

Власти США официально продлили масочный режим в транспорте и в аэропортах. Он будет действовать до 18 марта.

Ранее российский Минтранс скорректировал свою позицию о необходимости проверки QR-кодов, указывающих на вакцинацию авиапассажиров от коронавируса. Сертификат придётся предъявлять лишь перед регистрацией на рейс, но не при покупке авиабилетов.

