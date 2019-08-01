Минюст США отказался предъявлять обвинения в нарушении служебных правил обращения с секретной информацией бывшему директору ФБР Джеймсу Коми, уволенному Дональдом Трампом в мае 2017 года.
В Минюсте пришли к выводу, что не смогут неопровержимо доказать злой умысел со стороны Коми, передаёт
Джеймс Коми не скрывал, что будучи главой ФБР, втайне от главы Белого дома записывал впечатления от встреч с ним и делился записями со СМИ.
В апреле 2018 года вышли в свет мемуары Коми «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», в которых он даёт нелестные характеристики Трампу.
Как писал News.ru, в мае Дональд Трамп назвал Джеймса Коми худшим директором ФБР за всю его долгую историю. Он выразил надежду, что ФБР вернёт своё былое величие «благодаря великим мужчинам и женщинам, которые работают там».