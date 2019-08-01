https://static.news.ru/photo/6ce56e26-b48d-11e9-914f-fa163e074e61_660.jpg Фото: FBI

Минюст США отказался предъявлять обвинения в нарушении служебных правил обращения с секретной информацией бывшему директору ФБР Джеймсу Коми, уволенному Дональдом Трампом в мае 2017 года.

В Минюсте пришли к выводу, что не смогут неопровержимо доказать злой умысел со стороны Коми, передаёт CNN со ссылкой на собственные источники.

Джеймс Коми не скрывал, что будучи главой ФБР, втайне от главы Белого дома записывал впечатления от встреч с ним и делился записями со СМИ.

В апреле 2018 года вышли в свет мемуары Коми «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», в которых он даёт нелестные характеристики Трампу.

Как писал News.ru, в мае Дональд Трамп назвал Джеймса Коми худшим директором ФБР за всю его долгую историю. Он выразил надежду, что ФБР вернёт своё былое величие «благодаря великим мужчинам и женщинам, которые работают там».