Власти США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине

https://static.news.ru/photo/c15554b8-939d-11ea-8769-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

ФБР и Министерство внутренней безопасности США намерены выступить с заявлением. Ведомства планируют публично обвинить хакеров из Китая в попытках получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса.

Имеющие отношение к властям КНР хакеры стремятся незаконно получить доступ к ценной интеллектуальной собственность и к информации о здравоохранении. Речь идёт о вакцинах, о методах лечения, а также о тестах, — говорится в документе.

По данным властей, основной целью хакеров являются госучреждения и частные американские лаборатории. Вашингтон также отмечает, что Пекин, вероятно, мог сделать больше для того, чтобы избежать распространения заболевания по всему миру.

Как информировал NEWS.ru, ранее в ФБР заявили, что хакеры проникли в базы ведомств, исследующих коронавирус.