В Алабаме запланировали вторую казнь с помощью азота AP: власти штата Алабама хотят провести вторую казнь с помощью чистого азота

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Власти штата Алабама хотят провести вторую смертную казнь с применением чистого азота, сообщило агентство Associated Press. Там отметили, что офис генпрокурора штата Стива Маршалла обратился в Верховный суд штата с просьбой назначить дату умерщвления еще одного осужденного.

Предполагается, что им станет 59-летний Алан Юджин Миллер. Мужчина признан виновным в убийстве трех человек в 1999 году.

Ранее в США в штате Алабама впервые в истории провели смертную казнь с использованием чистого азота. Осужденный за заказное убийство женщины в 1988 году 58-летний Кеннет Смит был казнен в городе Этмор. Свыше 20 минут американец оставался в сознании и испытывал мучительную боль. Прошедшую процедуру впоследствии назвали «великим злом».

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк позднее выразил уверенность, что казнь американского заключенного чистым азотом можно приравнять к пытке. По его словам, это бесчеловечный, жестокий и унижающий достоинство способ обращения с гражданином. В связи с произошедшим он призвал государства ввести мораторий на смертную казнь, поскольку подобная мера наказания не может существовать вместе с основополагающим правом на жизнь.