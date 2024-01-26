В США впервые казнили человека с помощью чистого азота В Алабаме состоялась первая в истории США казнь с использованием чистого азота

Фото: ADOC

Кеннет Смит

В США в штате Алабама впервые в истории провели смертную казнь с использованием чистого азота, сообщается на сайте офиса генпрокурора Стива Маршалла. Осужденный за заказное убийство женщины в 1988 году 58-летний Кеннет Смит был казнен в городе Этмор.

В публикации офиса гособвинителя утверждается, что этот метод казни был выбран неслучайно, а именно из-за физиологических особенностей осужденного. В ноябре 2022 года попытка казнить Смита стандартной для США смертельной инъекцией не увенчалась успехом, поскольку иглу не удалось ввести в подходящую вену.

Данный способ казни предполагает плотное прижатие маски к лицу, закрывающее рот и нос человека. Затем в маску подается газообразный азот. Человек продолжает нормально дышать, однако постепенно азот вытесняет из легких кислород — человек быстро теряет сознание, а затем у него происходит остановка сердца.

Газета Alabama Local News приводит последние слова Смита, который перед смертью заявил: «Сегодня вечером Алабама заставляет человечество сделать шаг назад. Спасибо, что поддержали меня».