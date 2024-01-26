«Жестоко, бесчеловечно, унижающе»: в ООН назвали пыткой казнь азотом в США Комиссар ООН Тюрк назвал пыткой казнь американца чистым азотом

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Казнь американского заключенного чистым азотом можно приравнять к пытке, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. По его словам, это бесчеловечный, жестокий и унижающий достоинство способ обращения с гражданином, передает портал Barron’s.

Я глубоко сожалею о казни Кеннета Юджина Смита в Алабаме, несмотря на серьезные опасения, что этот новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, — заявил Тюрк.

В связи с произошедшим он призвал государства ввести мораторий на смертную казнь. По его словам, подобная мера наказания не может существовать вместе с основополагающим правом на жизнь.

Речь идет о казни американца, который был приговорен к пожизненному заключению свободы за заказное убийство. Мужчину уже пытались казнить в 2022 году, однако иглу не удалось ввести в вену. В 2024 году для умертвления заключенного использовали жидкий азот. Свыше 20 минут американец оставался в сознании и испытывал мучительную боль. Прошедшую казнь впоследствии назвали «великим злом».