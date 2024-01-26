Американец 22 минуты корчился от боли при новом методе казни Daily Star: американец 22 минуты мучился при новом методе казни азотом

Фото: CACorrections/commons.wikimedia.org

Заключенный Кеннет Юджин Смит в течение 22 минут корчился от боли и бился в конвульсиях во время казни с применением чистого азота, передает Daily Star. По данным издания, Генпрокуратура Алабамы ожидала, что Смит быстро потеряет сознание. Духовный наставник Смита, преподобный Джефф Худ, назвал новый метод казни «великим злом».

Как пишет издание, Смит оставался в сознании в течение нескольких минут после того, как начал поступать газ. Также было видно, как он дергал головой вперед и назад, будучи привязанным, пока чистый азот закачивался через маску, напоминающую дыхательный аппарат.

Известно, что Кеннет Юджин Смит был приговорен к пожизненному заключению в 1988 году за заказное убийство Элизабет Сеннетт, однако в 2017 году приговор пересмотрели. Судья постановил, что убийца должен быть казнен. В ноябре 2022 года попытка ввести смертельную инъекцию не увенчалась успехом, поскольку иглу не удалось ввести в подходящую вену.

Такой способ казни использовался впервые в мире. По данным СМИ, в своем последнем слове осужденный перед смертью заявил: «Сегодня вечером Алабама заставляет человечество сделать шаг назад. Спасибо, что поддержали меня».

Психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал, что новый способ смертной казни в США с применением чистого азота не является более гуманной мерой по сравнению с инъекцией. Он отметил, что за 20 с лишним лет заключения преступник достаточно мучился от самого ожидания исполнения приговора.