Власти Калифорнии закрывают рестораны и бары из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/60d7dc1a-b8c2-11ea-ad33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в штате. Он потребовал от всех баров, ресторанов, музеев и других учреждений в закрытых помещениях прекратить работу.

При этом предприятия смогут оказывать услуги на открытом воздухе, если это возможно, передаёт CNBC.

Кроме того, местные власти составили список из 30 округов, в которых закрыли фитнес-центры, храмы, торговые центры, парикмахерские и офисы. Эта мера затронет 80% населения штата. Такие ограничения будут сохраняться три дня.

Данные свидетельствуют о том, что не все действуют со здравым смыслом, — подчеркнул руководитель штата.

За последние сутки на территории Калифорнии зафиксировано 8358 новых случаев заражения коронавирусом, число положительных результатов тестов по отношению ко всем проведённым достигло 7,4%.

Как писал NEWS.ru, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что власти многих стран мира пошли по неправильному пути в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Вспышку нового коронавируса ВОЗ объявила пандемией 11 марта. Сейчас в мире уже более 13 млн случаев заражения, более 572 тысяч человек скончались, около 7,6 выздоровели.