Власти Гавайев снова перенесли открытие для туристов

https://static.news.ru/photo/c3053902-e3c7-11ea-8c0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Власти Гавайских островов на фоне пандемии коронавируса приняли решение в четвёртый раз перенести дату открытия для туристов. Планируется, что путешественники смогут посетить острова только в октябре 2020 года.

Об этом сообщает издание Lonely Planet. По его данным, открытие должно было состояться 1 сентября. Это позволило бы туристам из других американских штатов не проходить 14-дневный карантин при въезде, вместо этого просто предоставив в аэропорту отрицательный результат теста на коронавирус. Теперь же посетить острова можно будет лишь с 1 октября.

Мы продолжим следить за условиями здесь, на Гавайях, а также на ключевых рынках на материке, чтобы определить подходящее время начала приёма путешественников, — заявил губернатор Гавайев Дэвид Игэ.

По его словам, перенос даты открытия всё больше вредит экономике островов. Однако, как подчеркнул губернатор, это необходимая мера, призванная обезопасить жизни и здоровье жителей.

Сейчас прибывающие в штат гости обязаны проходить двухнедельный карантин, а также заполнять специальную медицинскую форму State Travel and Health, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Киргизии составил список стран, граждане которых могут въехать в страну. В перечень попала и Россия.