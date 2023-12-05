В США заявили, что достигли «дна бочки» в возможности финансировать Киев Госдеп: США достигли «дна бочки» в возможности оказывать военную помощь Украине

Фото: Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

В Соединенных Штатах достигли «дна бочки» в возможности оказывать военную поддержку Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, чьи слова приводит РИА Новости. По его словам, Киев ожидает «очень тяжелая зима».

Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины, — подчеркнул представитель госдепартамента.

Он уточнил, что администрация США надеется на поддержку конгрессменами Белого дома в стремлении продолжить оказание помощи, критически важной для Киева. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби говорил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96% средств, выделенных на поддержку Украины. В Вашингтоне с 14 декабря начинаются рождественские каникулы для конгрессменов, а с 15-го — для сенаторов. Любые инициативы палата представителей сможет начать рассматривать 9 января, а сенат — 8 января.

Ранее журналист Стивен Коллинсон заявил, что провал контрнаступления ВСУ ставит под вопрос дальнейшее финансирование Киева со стороны Вашингтона. По мнению Коллинсона, Украина не смогла превратить контрнаступление в конкретные достижения, из-за чего западные скептики задаются вопросами о том, насколько эффективно расходуется предоставляемая помощь. Журналист считает, что в настоящий момент нет никаких гарантий продолжения поддержки Украины со стороны США «столько, сколько будет длиться конфликт».