В США зафиксировали рекордно высокий суточный прирост заражений COVID-19

https://static.news.ru/photo/5868e44e-c1e5-11ea-917e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

Американские врачи зафиксировали рекордно высокое количество заражений COVID-19 за сутки. По последним данным, почти 60 тыс человек заразились инфекцией.

В Миссури, Техасе, Теннеси, Юте и Западной Вирджинии выявлено самое большое количество больных. Местные больницы не справляются с нагрузкой, сообщает The New York Times.

За последние сутки в Техасе выявили 9,9 тыс. случаев COVID-19. Это третий день подряд, когда в штате подтверждается столь высокое количество больных. В Аризоне это число намного меньше. Там ежедневно сообщают о 3,6 тыс. новых заражений.

В мире коронавирусом заразились более 12,1 млн человек, свыше 552 тысяч умерли и более 7 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 769 тысяч заболевших.

8 мая американский лидер Дональд Трамп обращал внимание на то, что США направляют ВОЗ «почти 500 млн долларов в год» в то время, как Китай «платит 38 млн долларов».

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день COVID-19 заразились 4,5 млн человек, более 308 тысяч скончались. Сильнее всего от пандемии пострадали США. Количество заболевших превысило там 1,4 млн.

Решение о приостановке финансирования организации в Белом доме приняли 15 апреля. Глава Соединённых Штатов тогда заявил, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность. Он отметил, что организация способствовала «дезинформации» КНР о коронавирусе, что привело, вероятно, к его более широкому распространению в мире. Именно поэтому Вашингтон перестаёт спонсировать ВОЗ, писал NEWS.ru.