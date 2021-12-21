В США в 2022 году начнут бесплатно раздавать домашние тесты на COVID

В Соединённых Штатах с 2022 года жителям страны начнут раздавать домашние тесты на коронавирус. Для этого власти закупят 500 миллионов тест-систем. Заказать их можно будет с помощью специального сайта, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Сегодня президент объявил, что его администрация этой зимой закупит полмиллиарда тестов, чтобы бесплатно раздать их американцам, которые их захотят. Начало поставки намечено на январь 2022 года, — говорится в заявлении.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил , что Соединённые Штаты закупят у компании Pfizer 500 миллионов доз вакцин от коронавируса, чтобы передать их почти 100 странам с низким уровнем дохода.

Согласно данным федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США, штамм «омикрон» стал доминирующим в стране. На него приходится более трёх четвертей заражений. По данным регулятора, за минувшую неделю штамм «омикрон» был выявлен у 73,2% новых заразившихся. Доля «дельты» при этом снизилась до 26,6%. Другие варианты коронавируса составляют десятые доли процента среди всех заразившихся.