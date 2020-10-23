В США уточнили причину утилизации российских аппаратов ИВЛ

https://static.news.ru/photo/3e379e58-1541-11eb-9727-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поставленные в США из России аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) были утилизированы по причине отсутствия необходимой сертификации. Об этом заявили в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

В организации пояснили, что все используемые в США аппараты ИВЛ, независимо от страны их производства, должны иметь разрешение на экстренное применение (РЭП) или разрешение по 510(k). Российские аппараты не имели ни того, ни другого.

Кроме того, в FEMA напомнили, что весной были сообщения о пожарах, причиной которых были российские аппараты, сообщает РИА Новости.

Об утилизации поставленного в США из РФ медоборудования стало известно несколько дней назад. Тогда в FEMA заявили, что в них не возникло необходимости, поскольку в США улучшилась эпидемиологическая ситуация.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал действия американской стороны «демонстративным пренебрежением» и объяснил уничтожение аппаратов политическими причинами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, комментируя ситуацию, исключил вероятность поставки в США некачественных аппаратов ИВЛ.