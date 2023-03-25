В США умер основатель Intel Гордон Мур Соучредитель компании Intel Гордон Мур умер в возрасте 94 лет на Гавайях

Фото: Thiago Prudencio / Keystone Press Agency / Global Look Press

В США умер один из основателей компании Intel Гордон Мур. Ему было 94 года. Об этом говорится в заявлении компании.

Причины смерти Мура не уточняются. В компании сообщили, что мужчина скончался в пятницу, 24 марта, в окружении семьи в своем доме на Гавайях. Говоря о его уходе, генеральный директор Intel Пэт Гелсингер подчеркнул, что Мур «определил технологическую отрасль своими знаниями и видением».

Моя карьера и большая часть моей жизни сформировались благодаря возможностям, которые открывались при руководстве Гордона в Intel, и для меня честь и ответственность продолжать его наследие, — сказал Гелсингер.

Компания Intel был основана в 1968 году Гордоном Муром и Робертом Нойсом. Свои усилия компания изначально направила на разработку полупроводниковой памяти. Мур проработал в компании с момента основания по 2006 год. В настоящее время Intel является одним из ведущих разработчиков и производителей электронных устройств и компьютерных компонентов. Штаб-квартира расположена в Санта-Кларе, штат Калифорния.

22 марта стало известно о том, что в США умер двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), член Зала славы баскетбола Уиллис Рид. Ему было 80 лет. В последнее время Рид имел проблемы со здоровьем, в связи с чем не смог приехать в феврале 2023 года в Нью-Йорк на празднование 50-летия чемпионской команды «Нью-Йорк Никс» 1973 года.

Ранее сообщалось, что на 57-м году жизни скончался британский актер Пол Грант. Артист ростом 132 сантиметра известен по роли представителя расы существ эвок в серии фильмов «Звездные войны», также он сыграл гоблина в фильме «Гарри Поттер и философский камень».