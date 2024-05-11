В США умер известный инвестор Основатель Renaissance Technologies Саймонс умер в США в возрасте 86 лет

Основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс умер в возрасте 86 лет, говорится в сообщении учрежденного им фонда. Он считался «легендой инвестирования».

Фонд Саймонса с глубокой скорбью сообщает о смерти своего соучредителя и почетного председателя Джеймса Харриса Саймонса 10 мая 2024 года в возрасте 86 лет в Нью-Йорке, — говорится на сайте организации.

До этого пропавший без вести американский актер и режиссер Дэниэл Дзирилли был признан мертвым. Причина и обстоятельства смерти артиста не раскрываются. 58-летний Дзирилли пропал без вести 24 апреля. Теперь его семья сообщила, что постановщик скончался 28 апреля. Похороны пройдут в закрытом формате.

Ранее стало известно, что чехословацкая и чешская актриса театра, кино и сериалов Симона Постлерова умерла на 60-м году жизни. Артистки не стало 5 мая. Правоохранители обнаружили тело женщины в ее квартире. В полиции заявили, что это может быть несчастный случай.

В марте в возрасте 85 лет умер австралийский актер и каскадер Грант Пейдж. Он скончался в результате автомобильной аварии. ДТП произошло в штате Новый Южный Уэльс. Актер ехал на своем автомобиле и не справился с управлением.