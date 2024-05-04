Пропавший без вести голливудский актер признан мертвым Семья пропавшего американского актера Дэниэла Дзирилли сообщила о его смерти

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Дэниэл Дзирилли

Пропавший без вести американский актер и режиссер Дэниэл Дзирилли признан мертвым, пишет портал Deadline, ссылаясь на заявление семьи. Причина и обстоятельства смерти артиста не раскрываются.

58-летний Дзирилли пропал без вести 24 апреля. Теперь его семья сообщила, что постановщик скончался 28 апреля. Похороны пройдут в закрытом формате.

Дзирилли известен как режиссер боевиков «Ускорение», «Безбашенная пуля» и «Время не ждет». До этого он снимался в фильмах, а также занимался монтажом кинолент. Позже Дзирилли основал кинокомпанию Popart Film Factory, которая выпустила несколько десятков триллеров и боевиков со звездами 1980–1990-х. Он также спродюсировал документальный фильм о рок-группе Guns N' Roses.

В марте в возрасте 85 лет умер австралийский актер и каскадер Грант Пейдж. Он скончался в результате автомобильной аварии. ДТП произошло в штате Новый Южный Уэльс. Актер ехал на своем автомобиле и не справился с управлением.

Пейдж был наиболее известен в 80-е годы прошлого столетия. Впервые публика увидела его в фильме «Человек из Гонконга», последней картиной каскадера стал проект «Полный жесткач». Наибольшую известность Пейджу принесла медиафраншиза «Безумный Макс». Его главным трюком стало перемещение из одного автомобиля в другой через окно.