Умер звезда «Безумного Макса» Звезда «Безумного Макса» Грант Пейдж погиб в аварии

В возрасте 85 лет умер австралийский актер и каскадер Грант Пейдж. По данным The Sun, причиной смерти стало ДТП.

Происшествие случилось минувшей ночью. Актер ехал на своем автомобиле и не справился с управлением транспорта. Инцидент произошел в штате Новый Южный Уэльс.

Актер был наиболее известен в 80-е годы прошлого столетия. Впервые публика увидела его в фильме Человек из Гонконга, последней картиной каскадера стал проект Полный жесткач. Наибольшую известность Пейдж принесла медиафраншиза «Безумный Макс». Его главным трюком стало перемещение из одного автомобиля в другой через окно. Он также был музыкантом, продюсером, постановщиком и координатором трюков.

Ранее ушел из жизни советский и украинский актер Виктор Раду. О его смерти стало известно ночью 19 февраля, хотя актер умер 14 февраля. Одесский театр юного зрителя, в котором артист служил почти 40 лет, сообщил, что у актера остановилось сердце.

В ТЮЗе отметили, что Раду был из тех людей, в которых «добро жило естественным образом, наполняло его душу и распространялось на всех окружающих». Коллеги рассказали, что актер замечал в каждом человеке «что-нибудь хорошее, видел это хорошее и поддерживал».