Стало известно о трагической смерти чешской актрисы Постлеровой Чешская актриса Симона Постлерова умерла в 59 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чехословацкая и чешская актриса театра, кино и сериалов Симона Постлерова умерла на 60-м году жизни, сообщает газета Blesk.cz. Артистки не стало 5 мая.

Правоохранители обнаружили тело женщины в ее квартире. В полиции заявили, что это может быть несчастный случай.

Симона Постлерова родилась в 1964 году в семье актера и режиссера Александра Постлера и актрисы, режиссера Яны Постлер. Брат артистки Александр Постлер — младший тоже является актером.

Актриса закончила театральный факультет Академии исполнительских искусств и еще во времена обучения дебютировала на сцене столичного Национального театра. Первую экранную роль Постлерова сыграла в 1980-х. Актриса появилась в фильме «Трактир», сериале «Лабиринт», боевике «Гнев» и многих других лентах.

Симона Постлерова успела сняться более чем в 80 проектах, а также занималась дубляжом и была постоянной участницей труппы Divadla na Vinohrady — одного из ведущих театров Праги. Мужем Постлеровой был джазовый и рок-гитарист Зденек Грашек, скончавшийся от онкологии в 2016 году.

Ранее стало известно о смерти номинанта на премию «Оскар» Бернарда Хилла. Актер, сыгравший роль Теодена в фильме «Властелине колец» и роль капитана в «Титанике» Джеймса Кэмерона, умер за несколько часов до премьеры своего нового шоу на телевидении.