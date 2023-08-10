В США указали на огромные потери ВСУ в ходе контрнаступления Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ несут серьезные потери в ходе контрнаступления

Фото: МО Украины

Украинские войска несут огромные потери в ходе контрнаступления, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. По его словам, причиной неудач ВСУ является отсутствие необходимого военного опыта.

Украинцы далеко не самые лучшие бойцы. Многие из тех, кого отправляют на передовую, проходят только 21-дневную базовую подготовку, — сказал он.

Офицер напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который ранее заявил, что безвозвратные потери Украины в десять раз превосходят потери РФ. По словам Риттера, на некоторых направлениях эти показатели даже выше, а Украина, пытаясь найти брешь в российской линии обороны, взялась «за невыполнимую миссию».

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что наступление ВСУ идет медленнее, чем планировалось. Он отметил, что время играет против украинцев, и они это прекрасно понимают. С началом осени осуществлять маневры на местности будет сложнее. Вместе с этим он добавил, что американская сторона будет и дальше поддерживать украинскую армию, снабжая ее необходимым вооружением.