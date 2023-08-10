В США предупредили Украину о последствиях затягивания наступления до осени Кирби: с началом осени ВСУ будет сложнее продолжать наступление

Фото: МО Украины

Украинское наступление идет медленнее, чем хотелось бы, заявил в интервью CNN координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, осенью продолжать боевые действия будет еще сложнее. При этом США настроены продолжать поддерживать украинские силы и давать им необходимое вооружение, добавил он.

В месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, мы выполнили все заявки из украинского «списка покупок». Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили <...> Пока все движется не так быстро, как хотел бы Зеленский, но они добиваются некоторого прогресса, — заявил Кирби.

Время не на стороне украинцев, добавил американский чиновник, и они это понимают. С наступлением осени маневрировать на местности будет сложнее. При этом Кирби призвал воздержаться от спекуляций на тему того, как «выглядит успех».

Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, добавил чиновник. Опросы, свидетельствующие о согласии с ним менее чем 50% населения страны, не изменят позиции главы государства, заключил он.

Ранее Кирби уже оценивал темпы украинского контрнаступления как слишком медленные. По его словам, ВСУ сталкиваются с усиленными оборонительными линиями и минными полями, поэтому задачи усложняются в разы.