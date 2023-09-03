В США спустили Зеленского на землю после требования к Путину Ветеран США Дрейвен раскритиковал Зеленского за требование вернуть Крым без боя

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен раскритиковал в Twitter (X) заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот призвал российского лидера Владимира Путина вернуть Крым без использования силы. Бывший военный отметил, что ВСУ не могут защитить даже собственную территорию.

Я не понимаю бредней этого человека. У вас даже нет возможности защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию, — написал Ноктис Дрейвен.

Ранее обозреватель итальянского издания Sussidiario Джанандреа Гайани заявил, что план президента Украины Владимира Зеленского по выводу российских войск из Крыма без военных столкновений нереалистичен. По его мнению, текущая ситуация не располагает к подобным событиям, так как украинские силы не находятся на этапе наступления и не контролируют территории к северу от Крыма.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ряд стран — союзников Украины разрешил киевскому руководству отдавать приказы о нанесении ударов по Крыму. Он добавил, что количество БПЛА, атакующих территорию России, будет увеличиваться.

До этого Буданов пообещал новые теракты в Крыму. Видео с угрозами «уничтожать захватчиков» появилось на канале ITV в преддверии Дня независимости Украины, 24 августа. По словам главы украинской разведки, новых ударов следует ожидать «на днях».