В США снижается рейтинг популярности Байдена

https://static.news.ru/photo/cf6000e0-ebad-11ea-bb82-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImagePressAgency/Global Look Press

Большинство американцев считают, что на ноябрьских выборах президента США победит Дональд Трамп. Рейтинг кандидата от Демократической партии Джо Байдена снижается. Об этом свидетельствуют данные опроса компании John Zogby Strategies, которая принадлежит авторитетному американскому социологу Джону Зогби.

В настоящее время Байдена поддерживают 48% избирателей, действующего главу государства — 42%. Пока не определились с выбором 10% граждан США. В июле социологи John Zogby Strategies сообщали о перевесе кандидата от демократов над нынешним главой Белого дома в 13 процентных пунктов.

Опережения в шесть пунктов недостаточно, чтобы гарантировать круг почёта (победу на выборах Байдена. — NEWS.ru), — сообщает Зогби в комментарии к нынешнему исследованию.

43% избирателей считают, что нынешний президент США Дональд Трамп будет избран на второй срок, 40% американцев выступают за победу Байдена. За демократа готовы отдать голос 75% афроамериканцев, Трампа поддерживают 20% темнокожих. Зогби отмечает, что для победы на выборах Байдену необходима поддержка на уровне 90%, а также высокий уровень явки среди афроамериканцев. Текущее положение дел должно вызывать у Байдена тревогу, полагает социолог.

В новом опросе приняли участие 1007 человек. Он был проведён 29 августа через Интернет. Доля погрешности в нём составила 3,2%, сообщает ТАСС.

Выборы в США продут 3 ноября. На них будут избираться президент, вице-президент, треть Сената Конгресса США, 435 членов палаты представителей, а также губернаторы 13 штатов и территорий.

NEWS.ru писал, что штаб Байдена выкупил доменное имя с предвыборным лозунгом Трампа KeepAmericaGreat.com.