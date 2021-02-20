В США россиянина обвинили в попытке поддержки терроризма

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Коллегия присяжных суда американского штата Калифорния поддержала предъявление обвинений россиянину Мурату Курашеву в попытке оказания материальной помощи террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

Курашев попытался предоставить финансовую помощь «Хайат Тахрир аш-Шам», считающейся иностранной террористической организацией, — цитирует ТАСС сообщение Минюста США.

34-летний Курашев ранее был задержан сотрудниками ФБР и в настоящее время находится под стражей. Если его признают виновным, ему грозит 20 лет тюрьмы и штраф в $250 тысяч.

Как писал NEWS.ru, иностранный гражданин приговорён к шести годам колонии общего режима за то, что переводил деньги в Стамбул в целях финансирования «Исламского государства» (запрещено в РФ). По данным спецслужб, злоумышленник регулярно совершал денежные переводы с 2014 по 2016 год на счета лиц, находящихся в международном розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности. В 2019 году силовикам удалось пресечь деятельность преступника, и он был задержан. Следователи региональной ФСБ передали в суд дело по статье УК «Содействие террористической деятельности».