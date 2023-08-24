В США рассказали о мечте Польши создать империю, заняв Украину и Белоруссию Полковник Макгрегор: Польша мечтает создать империю, заняв Украину и Белоруссию

Фото: Jakob Ratz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анджей Дуда на военном параде в честь Дня Войска Польского

Власти Польши мечтают создать новую обширную империю, завоевав Украину и Белоруссию, заявил в своем YouTube-блоге бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По словам полковника, польское руководство с самого начало было враждебно настроено к России.

Правительство в Варшаве с самого начала было враждебно настроено к России. <...> Они видят себя хозяевами империи, распространяющейся на большую часть Украины и Белоруссии, — отметил бывший американский военный.

Макгрегор подчеркнул, что эта идея уже терпит крах, потому что жители Польши не желают принимать участие в украинском конфликте, а мечтают выселить миллионы приехавших страну беженцев.

Ранее Макгрегор сообщил, что украинская армия «растает» в результате начавшегося в начале лета контрнаступления. Офицер отметил, что украинские военнослужащие в основном сдаются в плен из-за большого количества раненых, а их командиры складывают оружия, желая сохранить жизнь своим подчиненным. Военный также отметил, что украинский конфликт приблизился к самой опасной точке, которая может привести страну к развалу. Полковник призвал Украину как можно быстрее сесть за стол переговоров.