Американский полковник заявил о самой опасной точке конфликта на Украине Полковник Макгрегор: конфликт на Украине достиг самой опасной точки

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский (справа)

Украинский конфликт приблизился к самой опасной точке, которая может привести страну к катастрофе и последующему развалу, написал в Twitter (X) бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. По его мнению, конфликтующие стороны должны начать мирные переговоры.

Сейчас мы находимся, пожалуй, в самой опасной точке украинского конфликта, когда киевский режим вот-вот рухнет и может распасться в любой момент, — заявил американский офицер.

Полковник также напомнил, что некоторое время назад Вашингтон направил Киеву дополнительно $200 млн военной помощи. Против поддержки Украины выступает большинство американцев, добавил он.

Ранее Макгрегор заявил, что из-за растущего недовольства на фоне неудач Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления иностранные наемники начали бежать с передовой, в рядах украинской армии, по его мнению, остались только польские «солдаты удачи». Офицер считает, что отсутствие успехов ВСУ также грозит увеличением случаев дезертирства, что может расколоть армию. У украинских военнослужащих без видимых результатов на фронте не только падает моральный дух, они перестают видеть смысл в продолжении боевых действий, добавил он.